

Европарламент призвал власти России прекратить «внутренние репрессии»

11.06.2021 13:04





Европарламент поддерживает всех активистов и организации, ставшие "целями репрессий" в России, и призывает власти РФ прекратить "преследование, запугивание и атаки на гражданское общество, СМИ, правозащитные организации и активистов" в стране. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 10 июня. За нее проголосовали 564 евродепутата, 61 - был против, еще 37 - воздержались, сообщает Deutsche Welle.



Непосредственным поводом принятия резолюции стало признание "нежелательными" трех некоммерческих организаций из Германии : "Немецко-русского обмена", "Центра либеральной современности" и "Форума русскоязычных европейцев", а также задержание бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.



Резолюция призывает российские власти "немедленно и без каких-либо условий" освободить Пивоварова и снять все обвинения как с него, так и со всех остальных лиц, преследуемых по законодательству о "нежелательных организациях". Европарламент обратился к Генпрокуратуре РФ отменить свое решения признать нежелательными три германские НКО.



Законодательство о "нежелательных организациях" евродепутаты считают "дискриминационным" и призывают его отменить. Также Европарламент считает, что властям РФ следует отменить недавно принятые законы, вводящие "новые повальные ограничения на независимое гражданское общество", а также отказаться от введения новых таких правил. Одним из примеров такого законодательства в резолюции названо так называемый "закон против ФБК", который лишает членов организаций, признанных "экстремистскими", баллотироваться на выборах.



Текст резолюции и поправок к нему подготовили днем 9 июня, то есть до признания Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "экстремистской организацией". Так оценка этому шагу в резолюции отсутствует. Однако Европарламент призвал немедленно освободить Навального и всех остальных, "арестованных и задержанных по надуманным административным "правонарушениям" или же против кого были выдвинуты надуманные уголовные обвинения только за мирное использование своих прав на свободу слова и мирных собраний".



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





