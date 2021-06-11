

«Новичок» для всех

11.06.2021 13:08



Сергей Михеев



Издание The Insider и исследовательская группа Bellingcat провели совместное расследование, в результате которого выяснилось, что в 2019 году, во время своей поездки в Новосибирск, сотрудниками ФСБ был отравлен писатель Дмитрий Быков. Как выясняется, операция по отравлению Быкова была запланирована задолго до его осуществления. Слежка за ним началась как минимум за год до случившегося, а само отравление, как утверждают расследователи, произошло 13 апреля 2019 года в Новосибирске, в гостинице «Домина». Яд из группы "Новичок" был нанесён на одежду Быкова в гостиничном номере, в то время, когда он читал лекцию в кинотеатре «Победа». Быкову стало плохо уже 16 апреля в самолёте и был госпитализирован. Видимл именно в тот день надел он ту одежду, на которую отравители нанесли яд. Симптомы, с которыми Быков был госпитализирован, очень схожи с симптомами отравления Алексея Навального. Не только симптомы, но и вся операция по отравлению и Быкова и Навального практически идентична – слежка, поездка, отель, самолёт, отравление, отравляющее вещество, всё сходится, один почерк. А главное – исполнители, расследователи поимённо называют группу сотрудников ФСБ, организаторов и участников отравления Быкова и Навального: Владимир Паняев, Валерий Сухарев и Иван Осипов.



Если вспомним и схожее отравление Кара-Мурзы, можно с уверенностью сказать, что государство проводит откровенный террор по отношению к собственным гражданам. Дмитрий Быков писатель, поэт, публицист, заместитель главного редактора газеты "Собеседник", никакой не политик, не собирался и не собирается никуда избираться, не «экстремист» и не призывает к свержению, но как видно власть считает, что и такие люди как Быков, представляют серьёзную опасность для неё. Физическое устранение политических оппонентов привычное дело Путинского режима, это известно всем и давно, но случае с Быковым показывает, что система расширяет зону действия и от политических оппонентов переходит на общество, и это уже не запугивания, избиения и задержания, а целенаправленный террор против народа.



Государство создаёт специальные группы убийц по устранению нежелательных граждан, при этом применяет всевозможные средства, в том числе запрещённое химическое оружие, не брезгует ничем ради сохранения власти. Быков не политик и не собирается им стать, но он в обществе пользуется определённой популярностью, его читают, к нему прислушиваются, а так как он не является пропагандистом Кремля, режим почуял угрозу от него и решил от него избавиться. Цинично, но факт. Отравление Быкова свидетельствует о том, что ни один гражданин нашей страны, который в обществе пользуется хоть малейшим авторитетом и не «сидит в одной лодке с режимом», представляет для него серьёзную опасность и не застрахован от очередной порции «новичка». В стране уже наказуемым становится не само преступление или подготовка к нему, наказуемым становится сам факт популярности и узнаваемости, но наказание следует не путём закона, а путём расправы, что становится, а точнее уже состоялось, фирменным почерком Путинского режима.



Действия режима — это послание всему обществу, что он не допустит никакого инакомыслия и всеми способами, в том числе и ни брезгуя подлыми убийствами, будет подавлять любую угрозу своему существованию. Эти действия не проявление силы, а совсем наоборот – тем самим режим показывает, что он слаб и боится собственного народа, и правильно боится, ведь не один режим не смог победить народ, это против законов природы!





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