

ГМ отзовет конституционные изменения, инициированные до соглашения от 19 апреля

11.06.2021 13:12





По словам председателя парламентского комитета по образованию Шалвы Папуашвили, «Грузинская мечта» отзовет конституционные изменения, инициированные до соглашения от 19 апреля, а вместо них парламенту будет представлен новый вариант, который определен соглашением от 19 апреля.



«Вы знаете, что соглашение от 19 апреля касается нескольких вопросов, требующих внесения поправок в Конституцию. Это избирательный барьер, правило избрания прокурора и создание фракции из четырех человек. Мы пообщались с оппозицией по этому поводу, и произойдет инициирование изменений», — сказал Папуашвили.



Согласно документу Шарля Мишеля, избирательный барьер должен быть в пределах 0–2%. Согласно же конституционным поправкам «Грузинской мечты», барьер был определен в рамках 3%.





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