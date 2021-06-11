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Зурабишвили: Грузии очень важно знать, что у нас есть такой друг в лице Литвы


11.06.2021   13:21


«Для нашей страны очень важно знать, что у нас есть такой друг в лице Литвы», — заявила президент Грузии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседа.

Зурабишвили подчеркнула важность визита президента Литвы в Грузию и поблагодарила его за поддержку.

По словам президента Грузии, вмешательство ЕС в урегулирование политического кризиса в Грузии подтвердило важность политической стабильности Грузии для ЕС.

«К сожалению, с точки зрения оккупации мы не видим никаких признаков деэскалации, а наоборот, вдоль линии оккупации продолжаются провокации, похищения людей. Есть печальный пример Гахеладзе, и очень важно, что президент пожелал и вчера же прибыл на линию оккупации, встретился с людьми и ознакомился с их очень тяжелым положением. Этот визит к линии оккупации говорит об очень многом и показывает нашим гостям, нашим друзьям, насколько сложна и трудна эта ситуация. Это углубляет их желание помочь нам», — сказала Зурабишвили.

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