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Россия вышла из меморандума по «открытой суше» с США
11.06.2021 13:27
Россия прекратила применение Меморандума по «открытой суше» с США, который действовал с 1992 года и предусматривал, что дипломаты двух стран могут свободно перемещаться по территории государства, где они работают. Как передает Укринформ, об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение о прекращении действия меморандума об «открытой суше» подписал глава правительства России Михаил Мишустин. О том, что Россия ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.
Отказ от меморандума стал частью комплекса мер, которые российская сторона приняла после того, как США в апреле ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального. Помимо прочего, Россия внесла США в список стран, проводящих недружественную политику, и на основании этого запретила американской дипмиссии в Москве нанимать на работу российских граждан.
Как сообщалось, российский посол Анатолий Антонов в марте покинул США, отправившись на консультации, а затем Москву покинул и посол США в России Джон Салливан. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что в Вашингтоне ожидают возвращения американского посла в Москву в ближайшие недели.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться предстоящей 16 июня в Женеве встречи президентов США и России и только после неё обсуждать возможное возвращение послов.
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