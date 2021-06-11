

ЕСПЧ возобновил дело «Грузия против Российской Федерации»

11.06.2021 13:40





«Страсбургский суд возобновил рассмотрение т.н дела о продолжающейся оккупации — «Грузия против Российской Федерации», — заявил министр юстиции Грузии.



По оценке Рати Брегадзе, данное дело касается нарушения Российской Федерацией многих прав человека на оккупированных территориях.



«У нас есть очень веские доказательства, и мы уверены, что выиграем это дело, как и предыдущие дела. В этом деле правда на стороне Грузии, и борьба продолжается», — заявил министр юстиции Грузии.



По информации Министерства юстиции Грузии, в поданном в Европейский суд по правам человека иске Грузия требует определить ответственность России за нарушение нескольких статей Европейской конвенции, среди которых: запрет на пытки, защита жизни, свободы и безопасности, частной и семейной жизни, права на собственность и образование.



Минюст подал четвертый межгосударственный иск против Российской Федерации в Страсбургский суд 21 августа 2018 года. Иск касается административной практики массовых притеснений, задержаний, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных Россией территориях Грузии и вдоль линии оккупации.



Эти действия особенно активизировались после войны 2008 года и достигли критической точки во время пыток и убийства Арчила Татунашвили в феврале 2018 года. Особое внимание в иске уделяется делам об убийствах Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.





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