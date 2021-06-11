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Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседа
11.06.2021 14:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседа.
На встрече в администрации правительства стороны обсудили отношения между двумя странами, основанные на общих ценностях и принципах.
По информации пресс-службы премьер-министра, была подчеркнута крайне высокая динамика двусторонних отношений. Было отмечено, что Литва является одним из самых активных сторонников Грузии.
Разговор коснулся успешного и плодотворного сотрудничества с литовскими делегациями в рамках международных организаций.
Глава правительства поблагодарил президента Литвы за постоянную поддержку и инициирование резолюций, касающихся Грузии.
Была подчеркнута четкая поддержка Литвы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и рассмотрены основные направления дальнейшей совместной деятельности и координации.
Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, в повестку дня которого включен вопрос Грузии, и выразили надежду, что декларация саммита отразит значительный прогресс, достигнутый Грузией на пути к евроатлантической интеграции.
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