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Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседа


11.06.2021   14:01


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседа.

На встрече в администрации правительства стороны обсудили отношения между двумя странами, основанные на общих ценностях и принципах.

По информации пресс-службы премьер-министра, была подчеркнута крайне высокая динамика двусторонних отношений. Было отмечено, что Литва является одним из самых активных сторонников Грузии.

Разговор коснулся успешного и плодотворного сотрудничества с литовскими делегациями в рамках международных организаций.

Глава правительства поблагодарил президента Литвы за постоянную поддержку и инициирование резолюций, касающихся Грузии.

Была подчеркнута четкая поддержка Литвы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и рассмотрены основные направления дальнейшей совместной деятельности и координации.

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, в повестку дня которого включен вопрос Грузии, и выразили надежду, что декларация саммита отразит значительный прогресс, достигнутый Грузией на пути к евроатлантической интеграции.

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