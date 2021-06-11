|
|
|
В ходе заседания парламента гражданские активисты разбросали в зале листовки
11.06.2021 14:56
В ходе пленарного заседания парламента гражданские активисты Мамука Джугели и Кристина Челидзе бросили в зал заседаний листовки, в которых написано - «Что происходит в Ниноцминдском пансионе?»
В листовках, брошенных в сессионный зал, также говорится об акции, которую планируется провести 13 июня перед зданием парламента. По их словам, члены парламента должны дать ответ на ситуацию в детском пансионе в Ниноцминда.
«Государство абсолютно неспособно в связи с ситуацией, существующей в пансионе, и не может отреагировать. К сожалению, другой формы они не понимают», - заявил Мамука Джугели.
Представители мандатной службы вывели активистов из зала.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна