

В ходе заседания парламента гражданские активисты разбросали в зале листовки

11.06.2021 14:56





В ходе пленарного заседания парламента гражданские активисты Мамука Джугели и Кристина Челидзе бросили в зал заседаний листовки, в которых написано - «Что происходит в Ниноцминдском пансионе?»



В листовках, брошенных в сессионный зал, также говорится об акции, которую планируется провести 13 июня перед зданием парламента. По их словам, члены парламента должны дать ответ на ситуацию в детском пансионе в Ниноцминда.



«Государство абсолютно неспособно в связи с ситуацией, существующей в пансионе, и не может отреагировать. К сожалению, другой формы они не понимают», - заявил Мамука Джугели.



Представители мандатной службы вывели активистов из зала.



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