

Президент Литвы проводит встречу в парламенте

11.06.2021 15:11





Находящаяся с официальным визитом в Грузии президент Литвы Гитанас Науседа проводит встречу в парламенте.



Президент Литвы встречается в законодательном органе с председателем парламента Кахой Кучава. На встрече также присутствуют оппозиционные депутаты - председатель фракции «Национальное движение - Сила в единстве» Хатия Деканоидзе, председатель фракции «Лело - Партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе и член фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Георгий Вашадзе. На встрече находятся также члены парламентского большинства, председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.



Сегодня же президент Литвы встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Также президент Литвы возложит венок к мемориалу героям, павшим за единство Грузии.



Гитанас Науседа уже провел встречи с президентом и премьер-министром Грузии.



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