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Парламент отклонил проект оппозиции об амнистии в связи с событиями 19-20 июня
11.06.2021 16:13
Парламент отклонил проект оппозиции об амнистии в связи с событиями 19-20 июня. Альтернативный проект оппозиции, остановленный в первом чтении, сегодня был вынесен на голосование. Его поддержали только 17 депутатов, против проголосовал 61 депутат, в результате законопроект провалился.
Соответственно, будет продолжена работа над законопроектом «Грузинской мечты», который обсужден и принят в двух чтениях.
Проект оппозиции касался только текущих дел. В случае его принятия от уголовной ответственности и наказания освобождались участники акций протеста 19-21 июня, а также осуществлявшие полицейские мероприятия правоохранители, которые уже обвинены или осужденны.
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