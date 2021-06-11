

Президенты Литвы и Грузии подписали совместную декларацию

11.06.2021 16:26





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, после чего президенты подписали декларацию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии.



После встречи и церемонии подписания 11 июня президенты провели совместный брифинг, в ходе которого озвучили вопросы, обсужденные на встрече.



Выступление Зурабишвили



В начале беседы Саломе Зурабишвили заявила о важности посещения президентом Литвы части административной границы Южной Осетии вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС).

Президент Грузии также привела историю Зазы Гахеладзе как «прискорбный пример похищения» и заявила, что подобные «провокации» продолжаются.



В своей речи Зурабишвили упомянула предстоящий саммит НАТО, намеченный на 14 июня, и выразила надежду, что на этом саммите будет затронута «проблема Грузии и Украины в свете вопроса политики открытых дверей».



Она также сообщила, что обсудила с президентом Литвы темы кибербезопасности и безопасности Черного моря.



По ее словам, на встрече разговор также коснулся вопросов укрепления отношений Грузией и ЕС и стабильности между двумя странами.



«Я рада, что вы сегодня находитесь в Грузии. Это ваш первый визит в эту страну, и во время первого же визита мы подписали совместное заявление, которое еще раз подтверждает и углубляет отношения между двумя странами, поддержку вашей страной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Для нашей страны очень важно знать, что у нас есть такой крепкий друг, который следует с нами на этом сложном пути. Этот визит важен. Мы обсудили эти вопросы во время нашего разговора. Этот год является политически важным годом для Грузии. В этом значимую роль сыграл Евросоюз, мы преодолели внутриполитический кризис, это было знаком того, насколько важна для ЕС политическая стабильность Грузии. Этот знак мы никогда не должны забывать.



Этот год также важен с точки зрения внутриполитического пространства Грузии, потому что в октябре у нас будут выборы, и здесь тоже мы должны показать, что эта стабильность будет еще более углубляться, и это наше главное орудие для сближения и интеграции в Евросоюз. Этот год важен в том плане, что, к сожалению, с точки зрения оккупации мы не только не видим каких-либо признаков деэскалации, а наоборот, продолжаются провокации на линии оккупации, продолжаются похищения людей, печальный пример тому Заза Гахеладзе. Очень важно, что президент пожелал и вчера же осмотрел линию оккупации, встретился с людьми и ознакомился с их очень тяжелым положением», — заявила Зурабишвили.



Речь Науседа

Президент Гитанас Науседа в начале своего выступления заявил, что прежде много слышал о том какая Грузия дружественная и красивая страна. «Теперь я действительно могу это подтвердить», — сказал политик.



Науседа поблагодарил Зурабишвили за «дружеский и теплый прием»: «Я рад, что президент приложил большие усилия для объединения страны на пути реформ и европейской интеграции».



«Глядя на Грузию, я вспоминаю Литву, которая энергично стремилась к членству в НАТО… [мы рады, что] мы видим такое же рвение».



«Мы подписали совместную декларацию, которая поддерживает не только суверенитет и территориальную целостность Грузии, но и ее европейскую и евроатлантическую интеграцию», — сказал Науседа.



Он также сообщил, что в ходе встречи с Зурабишвили обсуждалась борьба с пандемией, и подтвердил, что Грузия получит из Литвы 15 тысяч доз вакцин.



Президент Науседа также выразил надежду, что несмотря на внутренние разногласия, политические партии Грузии подписали соглашение Шарля Мишеля, при это он выразил благодарность главе Евросовета, за посредничество в этом вопросе.



В ходе совместной пресс-конференции с Зурабишвили президент Литвы также оценил намерение Грузии подать заявку на полноправное членство в ЕС к 2024 году. Науседа назвал эти планы «проявлением смелости», указав при этом, что они «амбициозны, но выполнимы».



По словам Науседы, во время встречи с президентом Грузии речь также шла о региональной безопасности, при этом он заявил, что Литва выражает Грузии полную поддержку в противостоянии «агрессивным действиям России».



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