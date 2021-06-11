

Турнава: Процесс медиации по проекту Намахвани ГЭС начнется 12 июня

11.06.2021 16:26





По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, процесс медиации по проекту строительства Намахвани ГЭС начнется 12 июня.



«С завтрашнего дня начнется непосредственный процесс переговоров между сторонами», — заявила Турнава 11 июня, во время выступления на открытии терминала в Батуми.



По словам министра, к медиации будут привлечены все стороны. «Будет задействовано министерство, будут привлечены эксперты. Мы ожидаем, что к делу будут привлечены «Защитники долины Риони», — сообщила министр.



«Это совершенно нормальный процесс. Потому для улучшения проекта и получения ответов на все вопросы, необходимы переговоры и посредничество, особенно когда их возглавляет уважаемый европейский посредник, и они проходят за столом переговоров, а не на улице», — сказала Турнава.



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