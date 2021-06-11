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Активисты забросали депутатов листовками с надписью «Что с происходит в Ниноцминда?»
11.06.2021 16:28
Netgazeti.ge
Активисты забросали депутатов парламента Грузии листовками с надписью «Что с происходит в Ниноцминда?». Забросать парламентариев всем запасом листовок им помешала охрана, которая вывела их из зала заседаний.
«Наша цель — еще раз напомнить депутатам и потребовать от них ответа. Они ответственны за то, что происходит в пансионе.
Там все еще держат детей, а государство бездействует несмотря на неоднократные сведения о насилии», — сказал журналистам активист Мамука Джугели.
На листовках также написано, что 13 июня у парламента пройдет акция протеста посвященная этой теме.
Фото обложки: Зал заседаний, автор: Тариэл Накаидзе
Что происходит в пансионе Ниноцминда
7 мая Комитет ООН по правам ребенка поручил властям Грузии провести мониторинг детского пансиона в Ниноцминда, который находится под управлением Грузинской православной церкви.
ГПЦ не допускает омбудсмена и его представителей в пансионат. Кроме того, 2 июня Народный защитник на основании запрошенной информации заявила, что в 2016-2021 годах были начаты четыре расследования, связанные с пансионом в Ниноцминда.
Одно из них, связано с возможным изнасилованием, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.
По имеющейся информации, в пансионате проживает около 150 детей. В отчете Народного защитника за 2015 и 2018 годы говорится, что среди других проблем в пансионе были выявлены «строгий стиль воспитания и отсутствие социализации». Один из диаконов также подтверждает факты проявления строгости в отношении детей.
После сообщений в СМИ о пансионе в Ниноцминда Государственное агентство по опеке сообщило, что социальные работники будут допущены в учреждение. 6 июня органы опеки приступили к исполнению судебного решения о переводе воспитанников детского пансиона в Ниноцмина, социальные работники забрали из учреждения часть несовершеннолетних.
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