

Пармен Джалагония снова стал председателем Высшей избирательной комиссии Аджарии

11.06.2021 16:53





Высшую избирательную комиссию Аджарии следующие пять лет возглавит действующий председатель Пармен Джалагония, который избран на второй срок.



На сегодняшнем внеочередном заседании Верховного Совета Аджарии кандидатуру Джалагония поддержали 13 депутатов.



Оппозиция бойкотировала голосование. Независимый депутат Ираклий Чавлеишвили также не участвовал в процессе.



Напомним, выборы председателя ВИК Аджарии проходили на фоне беспорядков. Депутаты ЕНД устроили протесте против назначения Джалагоня, заявив, что он был одним из основных участников фальсификации выборов.



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