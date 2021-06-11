|
|
|
Пармен Джалагония снова стал председателем Высшей избирательной комиссии Аджарии
11.06.2021 16:53
Высшую избирательную комиссию Аджарии следующие пять лет возглавит действующий председатель Пармен Джалагония, который избран на второй срок.
На сегодняшнем внеочередном заседании Верховного Совета Аджарии кандидатуру Джалагония поддержали 13 депутатов.
Оппозиция бойкотировала голосование. Независимый депутат Ираклий Чавлеишвили также не участвовал в процессе.
Напомним, выборы председателя ВИК Аджарии проходили на фоне беспорядков. Депутаты ЕНД устроили протесте против назначения Джалагоня, заявив, что он был одним из основных участников фальсификации выборов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна