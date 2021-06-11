

Хуцишвили: В виде международной помощи в общей сложности мы привлекли 2,1 миллиарда долларов США

11.06.2021 16:55





В виде международной помощи в общей сложности мы привлекли 2,1 миллиарда долларов США, - об этом министр финансов Лаша Хуцишвили заявил в формате «министерского часа» в парламенте, говоря о результатах переговоров с донорами.



Как отметил министр финансов, мобилизовать средства со стороны международных партнеров удалось в кроткие сроки.



«Хочу подчеркнуть тот факт, что мы встретили пандемию с довольно высокими буферами, что значительно упростило нам реагирование. У нас была очень успешная программа с Международным валютным фондом. Страна снискала высокое доверие среди международных финансовых институтов, и у нас был довольно крупный пакет реформ. Все это было главными определяющими факторами нашего успеха с донорами. При поддержке, полученной от международных финансовых институтов, стало возможным полностью финансировать ответные меры на пандемию и сохранить макроэкономическую стабильность», - заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.



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