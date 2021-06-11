|
|
|
Омбудсмен: бывшие бенефициары пансионата Ниноцминда рассказывают все более тяжелые истории
11.06.2021 17:01
Бывшие воспитанники детского пансионата в Ниноцминда ежедневно связываются с аппаратом Народного защитника Грузии и рассказывают тяжелые истории о своем прошлом. Об этом заявила Омбудсмен Нино Ломджария. Она призвала следственные органы своевременно расследовать все случаи нарушения прав детей.
«Одна из основных проблем сегодня, параллельно с тем, что было выявлено в пансионате Ниноцминда, заключается в том, что на бывших бенефициаров, как на несовершеннолетних, так и на уже совершеннолетних, которые рассказали правоохранительным органам о своем тяжелом опыте или планируют дать показания, оказывается серьезное давление. Это давление исходит от людей, связанных с пансионатом Ниноцминда, в том числе со стороны духовенства».
Нино Ломджария в этой связи поприветствовала работу неправительственных организаций, которые, по ее словам, вместе с офисом Народного защитника сыграли очень позитивную роль в этом и многих других важных вопросах, связанных с правами человека. Обмудсмен отметила, что во многих случаях они являются последней надеждой для граждан.
«Проблемы очень серьезные, поскольку почти каждый день с офисом Народного защитника связываются новые бенефициары, которые рассказывают все более тяжелые истории. Эти истории с каждым днем становятся все хуже и хуже. Поэтому важно, чтобы следственные органы эффективно и в срок выявляли [факты нарушения] и расследовали дела».
Народный защитник также подчеркнула, что вне зависимости от того, что говорят отдельные священнослужители, ответственность за происходящее в Ниноцминда лежит на государстве.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна