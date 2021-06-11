

Омбудсмен: бывшие бенефициары пансионата Ниноцминда рассказывают все более тяжелые истории



СОВА 11.06.2021 17:01



Бывшие воспитанники детского пансионата в Ниноцминда ежедневно связываются с аппаратом Народного защитника Грузии и рассказывают тяжелые истории о своем прошлом. Об этом заявила Омбудсмен Нино Ломджария. Она призвала следственные органы своевременно расследовать все случаи нарушения прав детей.



«Одна из основных проблем сегодня, параллельно с тем, что было выявлено в пансионате Ниноцминда, заключается в том, что на бывших бенефициаров, как на несовершеннолетних, так и на уже совершеннолетних, которые рассказали правоохранительным органам о своем тяжелом опыте или планируют дать показания, оказывается серьезное давление. Это давление исходит от людей, связанных с пансионатом Ниноцминда, в том числе со стороны духовенства».





Нино Ломджария в этой связи поприветствовала работу неправительственных организаций, которые, по ее словам, вместе с офисом Народного защитника сыграли очень позитивную роль в этом и многих других важных вопросах, связанных с правами человека. Обмудсмен отметила, что во многих случаях они являются последней надеждой для граждан.



«Проблемы очень серьезные, поскольку почти каждый день с офисом Народного защитника связываются новые бенефициары, которые рассказывают все более тяжелые истории. Эти истории с каждым днем становятся все хуже и хуже. Поэтому важно, чтобы следственные органы эффективно и в срок выявляли [факты нарушения] и расследовали дела».



Народный защитник также подчеркнула, что вне зависимости от того, что говорят отдельные священнослужители, ответственность за происходящее в Ниноцминда лежит на государстве.



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