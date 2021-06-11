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Премьер Грузии и представитель Госдепа США обсудили геополитику на Южном Кавказе
11.06.2021 17:02
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. После встреч в Ереване и Баку, американский дипломат обсудил в Тбилиси вопросы региональной безопасности.
В ходе встречи Гарибашвили и Рикер поговорили о новой геополитической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны обсудили роль Тбилиси в долгосрочном мире в регионе и наметили дальнейшие перспективы сотрудничества.
Было отмечено, что Грузия продолжит свою роль эффективного, надежного партнера и верного союзника Соединенных Штатов в регионе и за его пределами. Во встрече приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Дэвид Залкалиани и посол США в Тбилиси Келли Дэгнан.
Ранее в ходе визита Филип Рикер заявил, что для Вашингтона важно работать с партнерами в регионе, где у Штатов есть давние традиции сотрудничества со всеми тремя странами Южного Кавказа: «Мы вносим свой вклад в развитие, экономику [стран региона], в стремление людей к мирному, стабильному и процветающему будущему. И я рад вернуться в регион от имени администрации президента Джо Байдена и генерального секретаря Энтони Блинкена, чтобы обсудить нашу роль и партнерство».
Напомним, и. о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии в рамках регионального турне сначала прибыл в Грузию, затем он посетил Азербайджан и Армению, после чего вновь вернулся в Тбилиси. Сегодня, 11 июня, Филип Рикер встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, а также посетил монастырь Джвари в Мцхете. Ранее Соединенные Штаты выделили свыше 600 тысяч долларов на консервацию и реставрацию этого древнего храма.
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