Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии и представитель Госдепа США обсудили геополитику на Южном Кавказе


11.06.2021   17:02


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. После встреч в Ереване и Баку, американский дипломат обсудил в Тбилиси вопросы региональной безопасности.

В ходе встречи Гарибашвили и Рикер поговорили о новой геополитической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны обсудили роль Тбилиси в долгосрочном мире в регионе и наметили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Было отмечено, что Грузия продолжит свою роль эффективного, надежного партнера и верного союзника Соединенных Штатов в регионе и за его пределами. Во встрече приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Дэвид Залкалиани и посол США в Тбилиси Келли Дэгнан.

Ранее в ходе визита Филип Рикер заявил, что для Вашингтона важно работать с партнерами в регионе, где у Штатов есть давние традиции сотрудничества со всеми тремя странами Южного Кавказа: «Мы вносим свой вклад в развитие, экономику [стран региона], в стремление людей к мирному, стабильному и процветающему будущему. И я рад вернуться в регион от имени администрации президента Джо Байдена и генерального секретаря Энтони Блинкена, чтобы обсудить нашу роль и партнерство».

Напомним, и. о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии в рамках регионального турне сначала прибыл в Грузию, затем он посетил Азербайджан и Армению, после чего вновь вернулся в Тбилиси. Сегодня, 11 июня, Филип Рикер встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, а также посетил монастырь Джвари в Мцхете. Ранее Соединенные Штаты выделили свыше 600 тысяч долларов на консервацию и реставрацию этого древнего храма.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна