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Заседание парламента прервали из-за протестной акции
11.06.2021 17:03
Депутаты парламента Грузии сегодня были вынуждены прервать свою работу на несколько минут из-за протестной акции – гражданские активисты ворвались в зал заседаний высшего законодательного органа и разбросали там листовки с надписями «Что происходит в Ниноцминда?».
Участники акции потребовали, чтобы члены парламента уделяли больше внимания теме школы-интерната, находящейся в ведомстве патриархии Грузии. Народный защитник и представители НПО считают, что несовершеннолетние воспитанники пансиона подвергаются психическому и физическому насилию.
«Каждое заседание должно быть посвящено тому, что происходит в пансионе Ниноцминда. Дети до сих пор заперты там, а вы сидите без дела», — успел прокричать один из активистов перед тем, как охрана вывела из зала всех участников акции.
Отвечая на вопросы журналистов, вице-спикер парламента Георгий Вольский назвал сегодняшнюю акцию «странным перформансом».
Активисты планируют продолжать акции под слоганом «Что происходит в Ниноцминда?». Следующий митинг должен состояться у парламента 13 июня.
Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника — Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
На этой неделе МВД Грузии начало расследование предполагаемых фактов жестокого обращения с детьми.
Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.
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