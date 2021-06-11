

Заседание парламента прервали из-за протестной акции

11.06.2021 17:03





Депутаты парламента Грузии сегодня были вынуждены прервать свою работу на несколько минут из-за протестной акции – гражданские активисты ворвались в зал заседаний высшего законодательного органа и разбросали там листовки с надписями «Что происходит в Ниноцминда?».



Участники акции потребовали, чтобы члены парламента уделяли больше внимания теме школы-интерната, находящейся в ведомстве патриархии Грузии. Народный защитник и представители НПО считают, что несовершеннолетние воспитанники пансиона подвергаются психическому и физическому насилию.



«Каждое заседание должно быть посвящено тому, что происходит в пансионе Ниноцминда. Дети до сих пор заперты там, а вы сидите без дела», — успел прокричать один из активистов перед тем, как охрана вывела из зала всех участников акции.



Отвечая на вопросы журналистов, вице-спикер парламента Георгий Вольский назвал сегодняшнюю акцию «странным перформансом».



Активисты планируют продолжать акции под слоганом «Что происходит в Ниноцминда?». Следующий митинг должен состояться у парламента 13 июня.



Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника — Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.



На этой неделе МВД Грузии начало расследование предполагаемых фактов жестокого обращения с детьми.



Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.



По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





