

Мультимодальный терминал открылся в Батуми

11.06.2021 17:06





Мы очень гордимся тем, что в портовом ареале Грузии на Черном море реализуются многие интересные проекты, осуществляется развитие, и одним из первых является новый терминал для перевозки минеральных удобрений, который, наряду со всем, трудоустраивает более 100 человек и в будущем трудоустроит еще больше местных жителей, — об этом заявила министр экономики Натия Турнава во время своего выступления на церемонии открытия нового мультимодального терминала карбамида в порту Батуми.



«Это полностью безопасный объект, построенный с использованием новейших экологически чистых технологий, и, практически, инвесторы ответили на все вопросы, которые существовали в обществе относительно экологической безопасности», — заявила Натия Турнава.



По информации Натии Турнава, в мире растет спрос на минеральные удобрения, потому что, особенно в постпандемический период, растет производство сельхозпродукции и продуктов питания. По ее словам, это будет растущий, интересный, прибыльный, перспективный бизнес, а также очень важный признак того, что Грузия действительно является лучшим логистическим хабом в регионе, через который проходит Шелковый путь, и необходимо реализовать как можно много новых подобных логистических проектов в нашей стране.



Сегодня в Батумском порте открылся новый терминал минеральных удобрений, который будет перерабатывать 1 500 000 тонн минеральных удобрений в год. Инвесторами нового мультимодального терминала в порту Батуми являются американская корпорация Trammo и компания Wondernet Exspress Investment Group. В проект вложено 25 миллионов долларов. В церемонии открытия терминала приняли участие министр экономики Грузии Натия Турнава, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Бахтияр Рахимов, президент компании Trammo Эдвард Вайнер, а также представители центральных и местных органов власти, инвесторы проекта и представители общественности.













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