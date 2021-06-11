

Залкалиани: Сегодняшняя встреча с Филиппом Рикером была полностью посвящена вопросам региональной безопасности

11.06.2021 17:06





Важно, что встреча с делегацией Госдепартамента вновь прошла в Тбилиси после их визита в Армению и Азербайджан, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил после встречи с и.о. заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филиппом Рикером.



Как отметил Давид Залкалиани, сегодняшняя встреча была полностью посвящена вопросам региональной безопасности или новой геополитической ситуации, что можно сделать для достижения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.



«Сегодняшняя встреча была посвящена роли Грузии в регионе, в контексте нашей региональной безопасности, а также ситуации в регионе, и была чрезвычайно плодотворной, подробно обсуждалась текущая ситуация и, конечно же, будущие перспективы сотрудничества», — заявил Залкалиани.



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