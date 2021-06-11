

Международный фестиваль им. Анзора Эркомаишвили пройдет 12-20 июня

11.06.2021 17:55





При поддержке мэрии Тбилиси в Тбилисском музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе состоится новый фестиваль, названный в честь великого грузинского музыканта, певца, хорового дирижера, коллекционера фольклора и учителя народных песен Анзора Эркомаишвили.



Фестиваль был учрежден для того, чтобы увековечить имя выдающегося деятеля культуры Анзора Эркомаишвили и отдать дань его таланту и проделанной работе по сохранению и развитию грузинского фольклора.



Запланированное мероприятие имеет международный статус, однако из-за ситуации в мире в этом году фольклорные ансамбли из других стран не смогут приехать в Грузию. В связи с этим с концертами выступят только грузинские коллективы.



В этом году в программу фестиваля входят четыре концерта:



12 июня - Государственный академический ансамбль грузинской народной песни и танца «Рустави»;



13 июня - Государственный ансамбль грузинской песни «Басиани»;



19 июня - Государственный академический ансамбль народной песни и танца «Эрисиони»;



20 июня - Абхазский государственный ансамбль песни «Шавнабада».



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