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Международный фестиваль им. Анзора Эркомаишвили пройдет 12-20 июня
11.06.2021 17:55
При поддержке мэрии Тбилиси в Тбилисском музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе состоится новый фестиваль, названный в честь великого грузинского музыканта, певца, хорового дирижера, коллекционера фольклора и учителя народных песен Анзора Эркомаишвили.
Фестиваль был учрежден для того, чтобы увековечить имя выдающегося деятеля культуры Анзора Эркомаишвили и отдать дань его таланту и проделанной работе по сохранению и развитию грузинского фольклора.
Запланированное мероприятие имеет международный статус, однако из-за ситуации в мире в этом году фольклорные ансамбли из других стран не смогут приехать в Грузию. В связи с этим с концертами выступят только грузинские коллективы.
В этом году в программу фестиваля входят четыре концерта:
12 июня - Государственный академический ансамбль грузинской народной песни и танца «Рустави»;
13 июня - Государственный ансамбль грузинской песни «Басиани»;
19 июня - Государственный академический ансамбль народной песни и танца «Эрисиони»;
20 июня - Абхазский государственный ансамбль песни «Шавнабада».
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