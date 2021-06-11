

Грузинскую эко-активистку оштрафовали за загрязнение окружающей среды

11.06.2021 17:57





Известную в Грузии эко- и гражданскую активистку Нату Перадзе оштрафовали за загрязнение окружающей среды муниципальными отходами до 2 кг. Она разбросала листовки с текстом «Что происходит в пансионате Ниноцминда?» у дворца Орбелиани – резиденции президента.



На месте находились несколько нарядов полиции. Они и выписали Перадзе штраф в размере 80 лари (около 25 долларов).



«Президент даже не знает, в чем заключаются его обязанности. Не знает, что сегодня в стране жестоко обращаются с детьми, что решения суда не исполняются. Она должна принять какие-то меры. Мы засыпали ей эти небольшие заявления, в которых говорится: «Что происходит в пансионате Ниноцминда?». Это вопрос, на который мы призываем их отреагировать», — сказала Ната Перадзе.



Аналогичную акцию 11 июня активисты устроили и в парламенте Грузии. Во время пленарного заседания они разбросали с балкона листовки с тем же содержанием. Гражданские активисты анонсировали на 13 июня акцию, чтобы привлечь внимание к событиям вокруг пансионата в Ниноцминда. Омбудсмен Грузии и правозащитники говорят о нарушении прав детей.



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