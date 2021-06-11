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Представитель США провел встречу с экс-премьером Георгием Гахария


11.06.2021   19:47


Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился с и.о помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Согласно информации на официальной странице партии «За Грузию» в Facebook, Филип Рикер и Георгий Гахария обсудили все вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества США и Грузии.

По сообщению партии, особое внимание было уделено вызовам безопасности, стоящим перед страной.

На встрече обсудили текущие политические процессы в Грузии. Георгий Гахария детально рассказал о своей партии и своих политических планах.

Георгий Гахария и Филип Рикер договорились, что сотрудничество будет продолжено и в будущем.

На встрече присутствовали посол США в Грузии Келли Дегнан и член политсовета партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе.

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