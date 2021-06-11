|
|
|
Представитель США провел встречу с экс-премьером Георгием Гахария
11.06.2021 19:47
Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился с и.о помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.
Согласно информации на официальной странице партии «За Грузию» в Facebook, Филип Рикер и Георгий Гахария обсудили все вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества США и Грузии.
По сообщению партии, особое внимание было уделено вызовам безопасности, стоящим перед страной.
На встрече обсудили текущие политические процессы в Грузии. Георгий Гахария детально рассказал о своей партии и своих политических планах.
Георгий Гахария и Филип Рикер договорились, что сотрудничество будет продолжено и в будущем.
На встрече присутствовали посол США в Грузии Келли Дегнан и член политсовета партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна