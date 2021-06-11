

Представитель США провел встречу с экс-премьером Георгием Гахария

11.06.2021 19:47





Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился с и.о помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.



Согласно информации на официальной странице партии «За Грузию» в Facebook, Филип Рикер и Георгий Гахария обсудили все вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества США и Грузии.



По сообщению партии, особое внимание было уделено вызовам безопасности, стоящим перед страной.



На встрече обсудили текущие политические процессы в Грузии. Георгий Гахария детально рассказал о своей партии и своих политических планах.



Георгий Гахария и Филип Рикер договорились, что сотрудничество будет продолжено и в будущем.



На встрече присутствовали посол США в Грузии Келли Дегнан и член политсовета партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе.





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