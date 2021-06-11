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Заграждения у здания парламента будут демонтированы в ближайшие дни
11.06.2021 20:06
Железные заграждения, установленные перед зданием парламента, будут демонтированы в ближайшие дни. Об этом Netgazeti сообщили в пресс-службе парламента. Согласно полученной, конструкция принадлежит МВД.
Баррикады устанавливаются перед зданием законодательного собрания с 2019 года. Металлические конструкции возле парламента были установлены после того, как активисты пытались пикетировать парламент в разное время во время постпротестной волны после событий 20 июня 2019 года.
Вахтанг Мегрелишвили, депутат «Гирчи», также несколько недель назад поднял вопрос о снятии железных заграждениях на пленарном заседании парламента. В ответ члены правящей партии указали на палатки, установленные перед зданием парламента, и сказали, что сейчас хорошее время для того что бы демонтировать палатки.
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