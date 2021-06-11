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Агентства ООН выступили с заявлением по поводу пансионата Ниноцминда
11.06.2021 20:12
Агентства ООН выступили с заявлением по поводу пансионата Ниноцминда. Организация осудила любое проявление насилия в отношении детей и призвало государство к деинституционализации детских домов.
«Безопасность, благополучие и соблюдение прав любого ребенка, находящегося под опекой должно строго контролироваться соответствующими ведомствами, в том числе аппаратом Народного защитника.
Ограничение в исполнении своего мандата такой конституционной единицы, какой является аппарат Народного защитника противоречит обязательствам Грузии касательно соблюдения прав человека и верховенства закона.
Мы осуждаем любые попытки, препятствующие Аппарату Народного защитника и другим соответствующим ведомствам исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении.
Организация выражает надежду, что решение суда о выводе детей из пансионата распространится на всех воспитанников, находящихся в учреждении.
«К тому же, исходя из лучших интересов детей, призываем все стороны уважать право на неприкосновенность личной жизни всех детей и их семьи на всех этапах деинституционализации, в соответствии с 16-ой статьи Конвенции.
Со стороны государства необходимо предпринять быстрые и строгие меры для разработки и утверждения детального плана деинституционализации. Это поспособствует улучшению сервисов по опеке и усилению семей и альтернативных услуг поддерживающей общественности», — говорится в заявлении.
Организация рекомендует правительству разработать индивидуальный план для находящихся в институциях детей.
«Желательно создать рабочую группу из соцработников и специалистов сферы здравоохранения (включая психологов и терапевтов), для того, чтобы дети получили полноценную помощь.
Также обязательны специальные усилия для улучшения механизмов поддержки семей, защиты детей и социального обеспечения», — говорится в заявлении.
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