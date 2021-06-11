

Власти Грузии выделили гранты 185 мигрантам, вернувшимся на родину

11.06.2021 23:28





185 грузинских мигрантов, вернувшихся на родину, получат гранты в рамках государственной программы реинтеграции. Об этом сообщает Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования Грузии.



Граждан, которым выделят помощь, определила специальная комиссия. Всех, кто направил заявку на участие в госпрограмме, оценивали по ряду критериев. Полный список бенефициаров приведен на сайте Агентства.



Финансирование предоставлялось для начала своего дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Одновременно помощь могла быть запрошена для обеспечения временным жильем, медпомощью, и профобразованием, а также в качестве финансирования социальных проектов. Размер грантов не превышает 4 тысяч лари (1,2 тысячи долларов).



Принять участие в программе могли граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.



Как отмечают в агентстве, главная цель госпрограммы заключается в том, чтобы у этих людей появился источник дохода и возможность трудоустройства.



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