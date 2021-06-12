

Борцы с коррупцией объявляются «экстремистами» и «врагами» России

12.06.2021 10:37



Сергей Михеев



9 июня Мосгорсуд на заседании, которое продолжалось около 12 часов, принял легко предсказуемое решение о признании структур, основанных Алексеем Навальным – штабы по всей России, фонды борьбы с коррупцией и защиты прав граждан, которые ранее были признаны организациями, осуществляющими функции иностранного агента, экстремистскими. У сторонников Навального формально остаётся возможность обжаловать судебное решение, но это не имеет никакого смысла: первое, с уверенностью можно сказать, решение не будет пересмотрено, и второе – решение вступило в силу немедленно и эти организации обязаны прекратить всякую деятельность немедленно.



Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организации, созданные Навальным, 16 апреля. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку прокуратура присвоила ему гриф "секретно". Это было сделано с целью утаить от общества то, что дело об «экстремизме» было явно сфабриковано и не было никакого основания вообще заводить дело. Прокуратура и его хозяева так спешили, что Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального еще 26 апреля, не дожидаясь решения суда. В принципе, чего дожидаться, итак было всё ясно, а с соблюдением формальностей режим, как правило, не считает нужным себя утруждать.



В России уже действует закон, запрещающий избираться россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими, который 4 июня подписал президент Путин. Под этот закон подпадают те, кто непосредственно участвовал в работе таких структур, и те, кто как-то был к ним причастен – финансировал, консультировал, был волонтёром на выборах, даже те, кто поддерживал в соцсетях. Закон предусматривает, что руководители организации в течение трех лет до ее признания экстремистской лишаются пассивного избирательного права на пять лет, а рядовые сотрудники и граждане, которые в течение года до запрета помогали таким организациям, лишаются пассивного избирательного права на три года. Те, кто подпадает под этот закон, не смогут избираться не только в Госдуму, но и на должность губернатора, а также в региональные собрания и муниципальные советы. Сколько Россиян подпадут под действие этого закона, точно невозможно посчитать, по предварительному подсчёту, таких граждан может набраться несколько сот тысяч, это будет решать режим по ходу, по мере необходимости. На сей раз идёт подготовка к сентябрьским выборам и этим законом убрали Навального и всех тех, кто хоть как-то с ним связан, а «под шумок» уберут и тех, кто не связан с Навальным, но не нравится Путину и может создать какие-то проблемы на выборах. Поэтому не удивительно, что этот закон всего за месяц прошел три чтения в Госдуме, голосование в Совете Федерации и даже президент успел подписать. Благодаря этому закону на выборные должности практически исключается попадание неугодных режиму лиц, и в скором времени, как и при СССР, депутаты будут назначаться, а не избираться, «благо» закон позволяет. И будет у нас как на съездах КПСС – торжественно и единодушно, и к сожалению эта перспектива реальна.



Такие вот у нас теперь законы – борьба с коррупцией и беззаконием приравнивается к экстремизму, и кто с этим злом борется, объявляются экстремистами. С позиции Путинского режима, наверное, так и есть. Система, созданная Путиным, опирается именно на коррупцию и вседозволенность силовиков, и с точки зрения режима, все, кто говорит об этом открыто, являются «экстремистами», которые несут угрозу существованию системы. Да, Навальный и ему подобные действительно представляют серьёзную угрозу для режима, но никак не для общества. Именно на благо этого общества, не взирая на все зверства действующего режима, рискуют эти замечательные люди своим здоровьем и даже жизнями, чтобы наши дети окончательно не потеряли веру в завтрашний день, и в возможность жить в нормальной стране.





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