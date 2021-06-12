

Ника Мелия, Тина Бокучава и Нона Мамулашвили отправились с визитом в США

12.06.2021 10:45





Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия вместе с однопартийцами Тиной Бокучава и Ноной Мамулашвили отправились с визитом в США.



«Я думаю, что этот достаточно насыщенный десятидневный визит в Вашингтон не пройдет бесследно и обязательно отразится на развитии нашей страны в ближайшем будущем. Мы будем говорить, в том числе о предстоящих выборах. Важно, чтобы наши стратегические партнеры, все международное сообщество с повышенным вниманием отнеслись к октябрьским выборам», — сказал Ника Мелия журналистам в аэропорту Тбилиси перед вылетом в Вашнгтнон.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





