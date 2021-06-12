

Пентагон выделил Украине пакет военной помощи на 150 миллионов долларов

12.06.2021 11:13





Пентагон выделил Украине пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов США. Информацию распространяет агентство Reuters на основании заявления Минобороны США.



Военная помощь включает в себя передачу контрольно-артиллерийских радаров, оборудования радиоэлектронной борьбы, систем противодействия беспилотным летательным аппаратам и военно-медицинского оборудования для эвакуации.



Кроме того, Соединенные Штаты предоставят Украине соответствующее оборудование для повышения оперативной безопасности и повышения возможностей баз ВВС. Также планируется передача патрульных катеров типа Mark VI на сумму более 125 миллионов долларов, о чем Пентагон объявил 1 марта.



Министерство обороны США заявляет, что военная помощь поможет повысить уровень командования, контроля, ситуационной осведомленности и летальности сил противника.





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