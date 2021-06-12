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Пентагон выделил Украине пакет военной помощи на 150 миллионов долларов


12.06.2021   11:13


Пентагон выделил Украине пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов США. Информацию распространяет агентство Reuters на основании заявления Минобороны США.

Военная помощь включает в себя передачу контрольно-артиллерийских радаров, оборудования радиоэлектронной борьбы, систем противодействия беспилотным летательным аппаратам и военно-медицинского оборудования для эвакуации.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставят Украине соответствующее оборудование для повышения оперативной безопасности и повышения возможностей баз ВВС. Также планируется передача патрульных катеров типа Mark VI на сумму более 125 миллионов долларов, о чем Пентагон объявил 1 марта.

Министерство обороны США заявляет, что военная помощь поможет повысить уровень командования, контроля, ситуационной осведомленности и летальности сил противника.

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