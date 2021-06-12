

Майкл Макфол: кажется, мир забыл, что российские солдаты незаконно остаются в Грузии

12.06.2021 11:44





Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил надежду, что на предстоящей встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина американский лидер поднимет тему оккупации Грузии. Об этом он написал в своем Twitter.



«На своей последней встрече с Путиным в 2011 году Байден подверг критике оккупацию Россией территории Грузии. Надеюсь, он сделает то же самое на следующей неделе. Кажется, мир забыл, что российские солдаты незаконно остаются не только в Украине, но и в Грузии (а также нежелательны в Молдове)».



В другом твите Макфол написал, что ездил с Байденом в Украину, Грузию и Молдову, когда тот был вице-президентом. «Люди в этих странах любят его. Его избрание вызвало надежду у всех маленьких демократов в этой части мира, в том числе в России и Беларуси. Надеюсь, он будет помнить этих людей при встрече с Путиным».



По мнению американского дипломата, в этом и заключается стратегия Кремля – заставить Запад закрыть глаза и забыть его нарушения международного права.



«Вы когда-нибудь замечали, как мало внимания уделяется российской оккупации Грузии в наши дни? Со временем это именно цель Путина в отношении Крыма».



Первая после вступления Байдена в должность президента США его встреча с Путиным состоится 16 июня в Швейцарии. Стороны признают, что сегодня отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в низшей за последние годы точке.



Последняя встреча политиков состоялась в 2011 году. Джо Байден тогда занимал пост вице-президента США, а Владимир Путин – премьер-министра России.



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