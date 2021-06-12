

Родители Протасевича просят Ангелу Меркель посодействовать в освобождении всех невиновных

12.06.2021 13:43





Родители белорусского журналиста Романа Протасевича, находящегося в заключении в Минске, попросили канцлера Германии Ангелу Меркель заступиться за него и других политических заключенных в Беларуси.



Эту просьбу они выразили в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 12 июня, передает DW.



"Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу, - сказали Наталья и Дмитрий Протасевичи, обращаясь через немецких журналистов к главе правительства ФРГ. - Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям".



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