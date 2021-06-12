

Heritage Foundation: Саммит НАТО 2021 — время поддержать верного союзника — Грузию

12.06.2021 16:28





«Саммит НАТО 2021 — время поддержать верного союзника — Грузию», — так озаглавлен доклад по Грузии, подготовленный Heritage Foundation.



Автор документа Люк Коффи считает, что саммит НАТО, запланированный на 14 июня в Брюсселе, станет прекрасной возможностью для НАТО укрепить отношения с Тбилиси и сохранить Грузию на пути к членству в альянсе.



В отчете приведены три главные причины, по которым Грузия важна для Североатлантического альянса:



1. Грузия — проверенный и надежный партнер;



2. Стратегическое расположение Грузии важно для геополитических целей НАТО на Кавказе и в Черноморском регионе;



3. Путь Грузии к демократии является примером для большого евразийского региона.



«Некоторые члены НАТО обеспокоены тем, что вступление Грузии в НАТО может автоматически привести к войне с Россией из-за оккупированных регионов Цхинвали и Абхазии, но грузинские официальные лица в частном порядке говорят, что будут довольны соглашением о членстве в НАТО на основе компромисса, согласно которому гарантия 5-й статьи устава НАТО не распространяется на два оккупированных региона до тех пор, пока этот случай не будет урегулирован мирным путем с Россией», — говорится в докладе.



В документе говорится, что удержание Грузии на евроатлантическом пути потребует усилий Североатлантического союза.



«Важно, чтобы НАТО использовало саммит, чтобы признать приверженность Грузии трансатлантической безопасности и принесённые ею жертвы», — пишет Люк Коффи.



Согласно документу, саммит должен обеспечить проведение последующих заседаний комиссии НАТО-Грузия уже на уровне глав государств и правительств.



«В прошлом комиссия НАТО-Грузия заседала на уровне министров иностранных дел. Это посылает неверный сигнал грузинскому народу. Комиссия НАТО-Грузия должна созываться на уровне глав государств или правительств, чтобы продемонстрировать всю серьезность отношений НАТО с Грузией», — говорится в документе.



В докладе также рассматривается вопрос оккупации Россией грузинских территорий.



«В итоговых документах саммита военная оккупация России должна быть названа оккупацией. НАТО должно принять во внимание нежелательное присутствие нескольких тысяч российских военнослужащих в Цхинвальском регионе и Абхазии. Многие европейские страны сегодня не используют эту терминологию. Учитывая события в Крыму и на востоке Украины, для НАТО становится все более важным послать единый и четкий сигнал», — говорится в докладе.



В заключении документа подчеркивается тот факт, что Грузия является важным партнером США и НАТО.



«Грузия — важный партнер США и НАТО. Она расположена в опасном и важном геополитическом соседстве для НАТО. Грузины доказали свою храбрость в боевых действиях. Грузия также реализует программу оборонной трансформации, которая является примером для всего НАТО. Брюссельский саммит предоставляет Североатлантическому союзу прекрасную возможность укрепить двусторонние отношения с Тбилиси и удержать Грузию на пути к членству», — говорится в докладе Heritage Foundation.





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