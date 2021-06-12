

Российский кумовской капитализм и коррупция как идеология

12.06.2021 16:30



Дмитрий Беляев



Всё, что противоречило советской власти и идее коммунизма, в СССР считалось экстремистским, а что сегодня в России считается таковым? По статье 13 Конституции Российской Федерации, «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», но оказывается идеология все же есть, и это не что иное, как коррупция и игнорирование правами граждан.



На днях Мосгорсуд доказал это своим решением - экстремистскими организациями были объявлены: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), которые признаны иноагентами, и штабы Алексея Навального. Прокуратура Москвы утверждает что «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Получается, что у нас коррупция и нарушение прав граждан является основой конституционного строя.



При совке была идеология которая объединяла многонациональную и многоконфесиональную, огромную страну, но так долго продолжаться не могло -, идеи коммунизма не признавали религию и противоречили многим национальным традициям или менталитету народов СССР. Эти факторы, конечно повлияли на распад государства, но главным фактором была всё та же коррупция, кумовство и появление организованной преступности. В конце 1980-х кризис начался во всём социалистическом лагере, следствием чего были реформы которые начались и в СССР и в Китае, с той разницей, что В СССР развалили страну а в Китае начали превращать страну в мировую державу. Результатом всего этого СССР распался, а Россия с 1990-х погрузилась в хаос. Со временем это превратилось в непонятную политическую и экономическую систему, опирающуюся на коррупцию, организованную преступность, и клановое правление, защищенное политизированными спецслужбами и полицией. Как можно определить такую систему которая состоит из элементов клептократии, олигархии, диктатуры и кумовского капитализма?



Международные эксперты прогнозируют, что уже в ближайшие годы китайская экономика вполне способна обогнать американскую. Экономисты Bank of America полагают, что для того чтобы удвоить свой ВВП, Китаю потребуется в следующие 15 лет расти на 4,7% ежегодно. Обогнать же экономику США Поднебесная сможет на рубеже 2027–2028 годов, считают в банке. Такие достижения стали возможны только борьбой с коррупцией и непотизмом, которую ведёт Цы Цзиньпин с первых дней своего правления. Основным способом этой борьбы является ротация кадров во всех органах власти. Это способствует тому, что у чиновников нет возможности использовать служебные, родственные, дружеские или иные связи в незаконных целях. Ну и конечно жёсткие меры наказания за взяточничество, которое карается либо большими сроками либо смертной казнью. Многие помнят казнь на стадионе под Пекином в 2008 году, когда были казнены сразу 150 бизнесменов, получивших за подкуп строительные подряды на Олимпиаду.



У нас всё на оборот. Россия беднеет, тем самым теряет позиции в треугольнике США — Россия — Китай, о котором так много говорится в преддверии российско-американского саммита. Основные посылы экспертов, которые тиражируются в наших СМИ, заключаются в том, что Америке будет трудно расшатать российско-китайское партнерство и воздействовать как на Россию, так и на Китай по-отдельности. Но факты говорят о другом, -по данным опроса Немецкого фонда Маршалла, которое проводилось онлайн с 29 марта по 13 апреля 2021 года в 11 странах, от трети до половины европейцев больше не считают США ведущей мировой державой, Китай же укрепляет свои позиции в качестве второй по влиянию мировой державы. Трансатлантические партнеры видят лишь "скромное влияние" Европейского союза в мире, а о "глобальной роли" России почти не говорят. Кроме этого экономические и политические отношения двух стран говорят о том что Россия для Пекина является больше сырьевым придатком, чем партнёром, не говоря о масштабах миграции китайцев в Россию.



Россия беднеет, а олигархи богатеют, и выносят свои деньги за рубеж, откуда капитал уже не возвращается, а это важный фактор воздействия на наших олигархов извне. Еще до пандемии Frank RG опросил представителей банков и их клиентов, где состоятельные россияне хранят свои сбережения. Опрос показал, что в зарубежных банках у них хранится около 315 млрд долларов. Это 70% всех их активов, общий объем которых в компании оценивают в 455 млрд долларов. В российских банках и инвестиционных компаниях состоятельные клиенты из России хранят 140 млрд долларов, то есть примерно треть. К сожалению Россия оказалась в таком положении в тот период, когда прогнозируют перемены в геополитическом порядке.



Путин не видит другого метода сохранения власти, кроме поощрения коррупции и непотизма, манипуляциями с помощью компроматов, цензурой и подавлением политических противников, вплоть до физического уничтожения. Эту свою «идеологию», превратив ее в оружие своей внешней политики, экспортирует в Беларусь, в Украину, в Грузию и в другие страны, где теми же методами старается приобретать сторонников и манипулировать ими. Такие методы конечно приносят результаты, но краткосрочные. Мы видим, как антироссийские настроения на постсоветском пространстве дошли до пика. И в самой России пропаганда образа врага переплетается с антизападной пропагандой, и в большинстве случаев является ложью, выдуманной для достижения политических целей.





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