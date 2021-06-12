

Вашадзе: Использование новых технологий сводит к минимуму шанс фальсификации

12.06.2021 16:52





Мы так выстроили эти вопросы, что хотим оставить председателя ЦИК без функции. Будет ли это Тамар Жвания или другой, если человек управляем, он всегда попытается сфальсифицировать по старой системе, - завил лидер партии «Стратегия Агмашнебели (Строитель)» Георгий Вашадзе, придя в Центральную комиссию (ЦИК) Грузии, где в эти минуты проходит процесс выборов с использованием новых технологий.



По его словам, использование новых технологий сводит к минимуму шанс фальсификации и в истории независимой Грузии никто не достигал стольких изменений, соответственно, важно как можно быстрее это реализовать.



«Использование этих технологий сводит к минимуму шанс фальсификации. Мы придумали эту инициативу для превенции фальсификации, которая здесь происходит. Эти технологии сокращают случаи фальсификации на 90-95%.



В плане всех процедурных изменений особенно важны технологии во время выборов. В конечном итоге, мы должны убрать человеческий фактор из избирательных участков, и максимально будут внедрены технологии, которые перестраховывают с точки зрения безопасности.



Система распознания лиц в секунду идентифицирует каждого приходящего гражданина, и не возможно, чтобы на участок зашел не тот человек. Бюллетени нового поколения будут учитываться в общей системе посредством баркодов, чтобы никто не вынес их из участков на улицу. В процессе подсчета голосов все бюллетени будут сканироваться, мы увидим в онлайн и сможем посчитать голоса. Камерой будут сняты все бюллетени по отдельности, и подсчет будет производиться под камерами», - отметил Георгий Вашадзе.



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