

Азербайджан освободил 15 граждан Армении при посредничестве Грузии и США

12.06.2021 20:13





При активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, которые возвратились к своим семьям через территорию Грузию.



Как сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии, также при активном участии премьер-министра Грузии армянская сторона передала азербайджанской стороне важные материалы о заминированных территориях.



Премьер-министр Грузии лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



«Премьер-министр Грузии приветствует это решение соседних государств, которое должно заложить основу для снижения напряженности в регионе и создания атмосферы сотрудничества в долгосрочной перспективе. Грузия с самого начала активно сотрудничала с американскими партнерами, как и с армянскими и азербайджанскими коллегами для положительного решения вопроса. Грузия придает большое значение созданию в регионе атмосферы мира, стабильности и сотрудничества. Грузия неоднократно заявляла о своей готовности внести свой вклад в усилия в попытки международного сообщества по развитию регионального сотрудничества.



Решение гуманитарных проблем, аналогичных сегодняшнему факту, внесет значительный вклад в достижение целей международного сообщества по содействию улучшению политической обстановки и безопасности в регионе. Приветствуем, что Грузия является частью этого процесса. Сегодняшний день станет важным примером и шагом вперед в решении сложных вопросов между соседями.



Грузия готова и в будущем, по мере необходимости и в пределах своих возможностей, оказывать помощь партнерам и активно участвовать в процессах, прежде всего в решении гуманитарных вопросов», — говорится в заявлении.





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