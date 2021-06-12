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Посольство Армении в Грузии благодарит Тбилиси за помощь в возвращении армянских пленных


12.06.2021   21:34


Посольство Армении в Грузии выразило благодарность правительству Грузии за усилия в деле освобождения 15 армянских граждан, задержанных Азербайджаном во время прошлогоднего конфликта.

«Спасибо властям Грузии за помощь в деле возвращения армянских пленных», — говорится в соответствующем посте, опубликованном диппредставительством в социальной сети.

Азербайджан освободил 15 армянских солдат в обмен на предоставленную армянской стороной информацию о минных полях.

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