

Зурабишвили: Грузия возвращается к исторической роли медиатора

13.06.2021 11:33





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отозвалась на освобождение 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта Азербайджаном, и поздравила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с достижением договоренности.



«Г-н Ираклий, поздравляю с достижением гуманитарного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Грузия вернулась к своей исторической роли медиатора, США и ЕС вернулись на Кавказ. Построение доверия — путь к прочному миру», — написала Саломе Зурабишвили в своем Twitter.



При активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при участии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





