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Зурабишвили: Грузия возвращается к исторической роли медиатора
13.06.2021 11:33
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отозвалась на освобождение 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта Азербайджаном, и поздравила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с достижением договоренности.
«Г-н Ираклий, поздравляю с достижением гуманитарного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Грузия вернулась к своей исторической роли медиатора, США и ЕС вернулись на Кавказ. Построение доверия — путь к прочному миру», — написала Саломе Зурабишвили в своем Twitter.
При активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при участии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта.
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