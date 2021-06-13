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Пашинян сделал заявление о возвращении армянских военнопленных
13.06.2021 11:37
Армянские военнопленные, переданные Азербайджаном, уже находятся на территории Армении. Об этом заявил и.о. премьера-министра Никол Пашинян на собрании своих сторонников в Гаваре, сообщает Sputnik. По его словам, два дня назад он встречался с и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером, который рассказал о полученном от Госсекретаря США Энтони Блинкена поручении добиться прорыва по вопросу пленных.
Рикер сообщил, что если армянская сторона готова к сотрудничеству, то США готовы вовлечься в процесс. Пашинян выразил готовность сотрудничать.
«Наши братья вернулись благодаря усилиям премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, наших грузинских братьев, партнеров из Евросоюза. Они въехали из Азербайджана в Грузию при помощи Красного Креста, а потом через КПП Баграташен - в Армению», - сказал он. Он призвал родных вернувшихся военнослужащих не устраивать ажиотаж, позволить им пройти медобслуживание, после чего пообещал организовать встречу.
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