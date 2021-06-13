

Гарибашвили: Горжусь ролью Грузии, которую мы исполнили в тесной координации с США

13.06.2021 11:40





Горжусь ролью Грузии, которую мы исполнили в тесной координации с и.о заместителя госсекретаря нашего стратегического партнера, США Филиппом Рикером для содействия освобождению Азербайджаном 15 задержанных во время конфликта граждан Армении, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал на официальной странице в социальной сети Twitter.



По оценке главы правительства, передача армянской стороной материалов о заминированных территориях Азербайджану является важным шагом.



«Передача армянской стороной материалов о заминированных территориях азербайджанской стороне является важным шагом для улучшения среды безопасности в нашем регионе», - заявляет Ираклий Гарибашвили.



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