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Гарибашвили: Горжусь ролью Грузии, которую мы исполнили в тесной координации с США
13.06.2021 11:40
Горжусь ролью Грузии, которую мы исполнили в тесной координации с и.о заместителя госсекретаря нашего стратегического партнера, США Филиппом Рикером для содействия освобождению Азербайджаном 15 задержанных во время конфликта граждан Армении, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал на официальной странице в социальной сети Twitter.
По оценке главы правительства, передача армянской стороной материалов о заминированных территориях Азербайджану является важным шагом.
«Передача армянской стороной материалов о заминированных территориях азербайджанской стороне является важным шагом для улучшения среды безопасности в нашем регионе», - заявляет Ираклий Гарибашвили.
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