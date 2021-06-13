

Гарибашвили: Ожидаем, что достигнутый нами прогресс получит должную оценку на саммите НАТО

13.06.2021 13:14





«Грузия добросовестно выполняет все договоренности и обязательства, и мы ожидаем, что это будет отражено и оценено должным образом», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос о предстоящем саммите НАТО.



«Мы ожидаем, что достигнутый нами прогресс будет оценен и получит должное отражение. Со своей стороны мы добросовестно выполняем все взятые на себя обязательства», — отметил Ираклий Гарибашвили.



Напомним, что 14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО, одной из тем обсуждения которого будет и Грузия. Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, важно, что вопрос Грузии включен в ту часть повестки дня саммита, которая касается поддержки международного порядка, основанного на правилах.



Параллельно с Брюссельским саммитом 14 июня премьер-министр Грузии примет участие в «Брюссельском форуме» - в панели под названием Investing in resilience, в ходе которой премьер коснется гибридных угроз и опыта Грузии с точки зрения в борьбы с ними, а также заострит внимание на необходимости консолидированных усилий и поддержки международных партнеров для преодоления этих угроз.



Наряду с премьер-министром Грузии в «Брюссельском форуме» примут участие лидеры разных стран, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





