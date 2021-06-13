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В Грузию прибудет генеральный секретарь ОБСЕ
13.06.2021 14:31
14-16 июня 2021 года с официальным визитом Грузию посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахабером Кучава, с вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.
По информации МИД, в ходе пребывания в Грузии Хельга Шмид посетит село Эргнети, расположенное недалеко от линии оккупации, и примет участие в заседании Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM). Она также примет участие в мероприятии инаугурации проекта водоснабжения в селе Цицагианткари, которое находится близ линии оккупации.
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