

В Грузию прибудет генеральный секретарь ОБСЕ

13.06.2021 14:31





14-16 июня 2021 года с официальным визитом Грузию посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахабером Кучава, с вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.



По информации МИД, в ходе пребывания в Грузии Хельга Шмид посетит село Эргнети, расположенное недалеко от линии оккупации, и примет участие в заседании Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM). Она также примет участие в мероприятии инаугурации проекта водоснабжения в селе Цицагианткари, которое находится близ линии оккупации.



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