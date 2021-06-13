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Международные СМИ об участии Грузии в процессе возвращении армянских пленных на родину
13.06.2021 15:50
Международные СМИ пишут об участии Грузии в процессе возвращении армянских пленных на родину. Базирующийся в Нидерландах интернет-ресурс «commonspace.eu» сообщает, что Армения и Азербайджан путем сложных дипломатических действий произвели гуманитарный «обмен» при участии грузинских и американских дипломатов. В результате в обмен на 15 армянских пленных официальный Баку получил карты заминированных участков (97 тысяч единиц мин) в Агдамском районе.
Как отмечает французское издание Le Figaro, Азербайджан получил от Армении карту заминированных территорий в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В ответ на это на родину возвратились 15 армянских пленных, захваченных официальным Баку.
Испанский ресурс «europapress.es» цитирует информацию МИД Азербайджана, в которой говорится, что Баку ценит поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили в осуществлении этой гуманитарной акции.
Как сообщает шведская «Svenska Dagbladet», «обмен» между Арменией и Азербайджаном является результатом переговоров премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В материале также говорится, что переговорам способствовали ОБСЕ под председательством Швеции, а также президент Европейского совета Шарль Мишель, госсекретарь США Энтони Блинкен и его помощник Филипп Рикер.
Польские издания polskie radio25, wnp.pl, aktualnosci24, Tvn24 и Kresy.pl также отметили, что возвращение армянских военнопленных на родину произошло при активном участии Грузии.
Турецкие интернет-издания Hurriyet.com, Sozcu.com и Anadolu цитируют заявление МИД Азербайджана, в котором официальный Баку поблагодарил власти Грузии за участие в реализации гуманитарного акта.
Аргентинская газета «La Nacion» также подчеркивает важность вопроса об обмене 15 армянских военнопленных, состоявшемуся при посредничестве грузинских представителей.
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