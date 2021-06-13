

Армения продолжает смотреть на Север

13.06.2021 16:03





Армения считает приоритетом углубление отношений с Россией с сфере безопасности. Об этом в ходе предвыборной агиткампании в Егварде заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.



"Мы продолжим развивать и углублять стратегическое партнерство с Россией, которая является нашим партнером номер один в сфере безопасности", - сказал Пашинян.



Он отметил, что власти Армении находятся в ежедневном контакте с российскими партнерами по части решения проблемы приграничного участка Сотк-Хознавар. По его словам, они стараются воплотить в жизнь предложения, сформированные сопредседателями Минской группы ОБСЕ.



Речь идет о зеркальном отводе вооруженных подразделений обеих сторон от границы и возвращении в места постоянной дислокации. После этого вдоль границы планируется размещение международных наблюдателей из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, под эгидой которых будет запущен процесс демаркации и делимитации госграницы.



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