

Участники саммита G7 призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение

13.06.2021 20:22





Лидеры стран «Большой семерки» по итогам трехдневного саммита обращаются к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Об этом говорится в общем коммюнике, принятом лидерами, текст которого цитирует ТАСС.



«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение <...>, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека», - отмечается в заявлении.



Лидеры стран «Семерки» договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, в особенности с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей, которые осуществляют нелегальное шифрование личных и корпоративных данных, после чего хакер требует выкупа для их расшифровки. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



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