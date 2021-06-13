Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Залкалиани: Сделан большой шаг по укреплению региональной безопасности


13.06.2021   22:31


Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал договоренность, достигнутую вчера между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, переговоры и достигнутый результат являются большим шагом на пути к укреплению региональной безопасности.

«При активном участии премьера Гарибашвили и помощника госсекретаря США Филиппа Рикера был сделан большой шаг по укреплению нашей региональной безопасности.

Азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении. В свою очередь, армянская сторона передала Азербайджану информацию о заминированных территориях.

Этот факт направлен на снижение уровня напряженности в регионе», - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна