|
|
|
Залкалиани: Сделан большой шаг по укреплению региональной безопасности
13.06.2021 22:31
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал договоренность, достигнутую вчера между Азербайджаном и Арменией.
По его словам, переговоры и достигнутый результат являются большим шагом на пути к укреплению региональной безопасности.
«При активном участии премьера Гарибашвили и помощника госсекретаря США Филиппа Рикера был сделан большой шаг по укреплению нашей региональной безопасности.
Азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении. В свою очередь, армянская сторона передала Азербайджану информацию о заминированных территориях.
Этот факт направлен на снижение уровня напряженности в регионе», - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна