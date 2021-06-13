

Залкалиани: Сделан большой шаг по укреплению региональной безопасности

13.06.2021 22:31





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал договоренность, достигнутую вчера между Азербайджаном и Арменией.



По его словам, переговоры и достигнутый результат являются большим шагом на пути к укреплению региональной безопасности.



«При активном участии премьера Гарибашвили и помощника госсекретаря США Филиппа Рикера был сделан большой шаг по укреплению нашей региональной безопасности.



Азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении. В свою очередь, армянская сторона передала Азербайджану информацию о заминированных территориях.



Этот факт направлен на снижение уровня напряженности в регионе», - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.



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