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Министерство культуры Грузии проводит регистрацию мастеров
13.06.2021 22:32
В министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии проходят собеседования с желающими зарегистрироваться в реестре мастеров.
Специальная комиссия, состоящая из архитекторов-реставраторов, провела собеседования с 50 мастерами-практиками. В результате комиссия выдаст рекомендации по трудоустройству в системе охраны памятников, либо укажет на необходимость повышения квалификации до трудоустройства.
Курсами по повышению квалификации (теоретико-практические занятия) обеспечит министерство.
Мастера, зарегистрированные в реестре, получат дополнительный практический опыт и, в случае успешного завершения годичного периода – сертификат.
В министерстве культуры заявили, что их цель заключается в том, чтобы с 1 мая 2022 года предоставить право работать на объектах культурного наследия только сертифицированным специалистам.
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