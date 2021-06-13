

Что предлагает ЕС по проекту Намахвани ГЭС

13.06.2021 22:36





Телеканал «Рустави 2» опубликовал полную версию документа, составленного на первой рабочей встрече по проекту Намахвани ГЭС при участии представителя Энергетического союза ЕС.



Накануне противники строительства Намахвани ГЭС провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Во встрече участвовал директор Энергетического объединения секретариата ЕС и председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле.



В Грузию Бушле был приглашен правительством. Власти страны надеются, что благодаря медиации ЕС на все вопросы, существующие в обществе по проекту, будут даны исчерпывающие ответы.



После окончания встречи 12 июня, в протестном движении заявили, что от выполнения согласованных условий будет зависеть продолжение переговоров с властями.



Всего у документа три части. Первая связана непосредственно с проектом, вторая касается ограничений прав протестующих в ущелье Риони, а третья – долгосрочной стратегии энергетической безопасности. Сроки выполнения каждого пункта оговорены.



Пункты договора, касающиеся проекта:



• Министерство экономики и устойчивого развития опубликует отчет о проверке соответствия разрешения на строительство (две недели);

• Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства проведет расследование соблюдения экологического разрешения компанией и опубликует его (две недели);

• Секретариат Энергетического союза подготовит и разошлет всем технические условия для независимой оценки воздействия на окружающую среду (пятница);

• «Зеленая альтернатива» подготовит и отправит всем технические условия для независимой проверки коммерческих условий контракта (пятница)



Ситуация в ущелье Риони:



• «Защитники ущелья Риони» продолжат мирный протест, не блокируя вход на строительную площадку;

• Прокурор опубликует протоколы задержаний участников акций;

• Полиция уберет заграждения и обеспечит доступ протестующих к главной дороге (пятница);

• Полиция организует и будет сопровождать защитников ущелья Риони во время посещения строительной площадки (пятница);

• Национальная энергетическая политика:



Минэкономики разработает и разошлет всем главу об энергобезопасности из Национального плана по энергетике и климату (июль).



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