

Марина Кальюранд: Благодарю Грузию за поддержку важных шагов между Азербайджаном и Арменией

14.06.2021 10:40





Я благодарю Грузию за поддержку важных шагов между Азербайджаном и Арменией, — об этом заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд.



Депутат Европарламента говорит, что Азербайджан и Армения должны и дальше идти по аналогичному пути.



«Я приветствую освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян, а также передачу Арменией карт мин в Агдамский район. Благодарю Грузию за поддержку этих важных шагов. Призываю обе стороны продолжать идти по этому пути», — заявила Марина Кальюранд.



При активной фасилитации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при участии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта.



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