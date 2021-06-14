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Марина Кальюранд: Благодарю Грузию за поддержку важных шагов между Азербайджаном и Арменией
14.06.2021 10:40
Я благодарю Грузию за поддержку важных шагов между Азербайджаном и Арменией, — об этом заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд.
Депутат Европарламента говорит, что Азербайджан и Армения должны и дальше идти по аналогичному пути.
«Я приветствую освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян, а также передачу Арменией карт мин в Агдамский район. Благодарю Грузию за поддержку этих важных шагов. Призываю обе стороны продолжать идти по этому пути», — заявила Марина Кальюранд.
При активной фасилитации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при участии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта.
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