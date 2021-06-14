

На саммите НАТО сегодня обсудят вопрос Грузии

14.06.2021 10:40





14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО, одной из тем обсуждения которого будет и Грузия. Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, важно, что вопрос Грузии включен в ту часть повестки дня саммита, которая касается поддержки международного порядка, основанного на правилах.



«На саммите в Брюсселе будет принят итоговый документ - коммюнике. Грузинская сторона ожидает, что в коммюнике будет адекватно отражен прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, будет зафиксирована непоколебимая поддержка НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии и будет заострено внимание на тяжелой гуманитарной обстановке и обстановке безопасности, существующих на оккупированных территориях. Мы также ожидаем, что союзники подтвердят приверженность решению Бухарестского саммита о том, что «Грузия станет членом НАТО» и отметят особый вклад Грузии в сферу укрепления общей евроатлантической безопасности», - говорится в заявлении.



Параллельно с Брюссельским саммитом 14 июня премьер-министр Грузии примет участие в «Брюссельском форуме» - в панели под названием Investing in resilience, в ходе которой премьер коснется гибридных угроз и опыта Грузии с точки зрения в борьбы с ними, а также заострит внимание на необходимости консолидированных усилий и поддержки международных партнеров для преодоления этих угроз.



Наряду с премьер-министром Грузии в «Брюссельском форуме» примут участие лидеры разных стран, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.



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