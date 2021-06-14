

ЕС начинает мониторинг промышленных отходов в Рустави и Зестафони

14.06.2021 10:41





В Рустави и Зестафони начинается мониторинг промышленных отходов. Программу реализует проект EU4Environment.



Мониторинг поможет выявить, оценить и систематизировать потоки отходов на местных производствах.



В будущем это поможет составить эффективный цикл переработки отходов и внедрить принципы циркулярной экономики.



В программе мониторинга примут участие заинтересованные стороны, в том числе правительство Грузии, представители местных органов власти, частные компании, международные эксперты и сотрудники UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию).



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