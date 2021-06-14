|
|
|
ЕС начинает мониторинг промышленных отходов в Рустави и Зестафони
14.06.2021 10:41
В Рустави и Зестафони начинается мониторинг промышленных отходов. Программу реализует проект EU4Environment.
Мониторинг поможет выявить, оценить и систематизировать потоки отходов на местных производствах.
В будущем это поможет составить эффективный цикл переработки отходов и внедрить принципы циркулярной экономики.
В программе мониторинга примут участие заинтересованные стороны, в том числе правительство Грузии, представители местных органов власти, частные компании, международные эксперты и сотрудники UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна